Крышки колодцев и кабели украли на 105 миллионов тенге в Актау

Фото: Zakon.kz

На одной из насосных станций в Актау неизвестные украли кабельные провода и крышки колодцев, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: