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Крышки колодцев и кабели украли на 105 миллионов тенге в Актау

Крышки колодцев и кабели украли на 105 миллионов тенге в Актау Фото: Zakon.kz
На одной из насосных станций в Актау неизвестные украли кабельные провода и крышки колодцев, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемые скрылись с места происшествия. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

По информации ДП города, ущерб составил 105 млн 237 тысячи тенге.

Полицейские задержали пятерых подозреваемых. Их водворили в ИВС. 


"Установлены личности пяти подозреваемых в причастности к краже в возрасте 20, 21, 22 и 39 лет", – говорится в сообщении. 

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП по ст. 188 УК РК. 

Ранее в Атырау украли кабель на 100 миллионов тенге. 

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Анастасия Стативкина
Актау
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