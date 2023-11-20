Крышки колодцев и кабели украли на 105 миллионов тенге в Актау
Фото: Zakon.kz
На одной из насосных станций в Актау неизвестные украли кабельные провода и крышки колодцев, сообщает Zakon.kz.
Подозреваемые скрылись с места происшествия. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.
По информации ДП города, ущерб составил 105 млн 237 тысячи тенге.
Полицейские задержали пятерых подозреваемых. Их водворили в ИВС.
"Установлены личности пяти подозреваемых в причастности к краже в возрасте 20, 21, 22 и 39 лет", – говорится в сообщении.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП по ст. 188 УК РК.
Ранее в Атырау украли кабель на 100 миллионов тенге.
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