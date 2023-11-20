Полиция СКО ответила на обвинения жительницы

Жительница села Пресновка Северо-Казахстанской области Надежда Ишаева выступила с обращением. Она просит вернуть ей дочь, которую забрали сотрудники полиции и угрожают сдать ее в детский дом, сообщает Zakon.kz.

Надежда Ишаева в начале разговора отметила, что не употребляет спиртное и на учете не состоит.

"Ребенок отпросился вечером пойти к своей однокласснице. Не успела забрать дочь, как пришли полицейские, забрали ее. Потом пришла опека. Но дома у меня есть продукты. Я прошу вас помочь мне вернуть дочь. Она звонит и плачет. Также у меня есть благоустроенная квартира", – отметила Ишаева.

В пресс-службе полиции региона отреагировали на видео и прокомментировали обращение.

Стражи порядка уточнили, что 4 ноября 2023 года состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

"Было принято решение забрать несовершеннолетнюю дочь у 51-летней жительницы села Пресновка из-за отсутствия соответствующих условий для проживания. А также на основании неоднократно ранее совершенных административных правонарушений со стороны матери и самой несовершеннолетней". Пресс-служба ДП СКО

Кроме того, 15-летняя девушка временно определена в КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Айыртауского района".

"Материал по лишению родительских прав направлен в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних СКО. В данный момент материал находится на стадии рассмотрения". Пресс-служба ДП СКО

Ранее Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева обратилась к казахстанцам. Она отметила: "Если вы видите, слышали, знаете о фактах угрозы безопасности детей, пожалуйста, звоните на номера "111" или "102".