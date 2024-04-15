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В МЧС РК сообщили об эвакуации в СКО в селе Пресновка

В МЧС РК сообщили об эвакуации в СКО в селе Пресновка, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 02:42 Фото: МЧС РФ
70 человек эвакуировали спасатели в селе Пресновка Северо-Казахстанской области. Об этом сообщили в МЧС РК, передает Zakon.kz

"В эти минуты спасатели проводят эвакуацию жителей села Пресновка. Всего эвакуировано 70 человек. Спасатели обошли все дворы, раздали уведомления, разъяснили угрозу и порядок действий при наступлении чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.


Также спасатели эвакуируют в безопасные места местных жителей и домашних животных с дачных массивов в Кызылжарском районе, селе Большая малышка.


Ранее сообщалось, что в СКО обстановка с паводками остается стабильно сложной.

В целом по эвакуации в РК ранее на брифинге было отмечено, что с начала паводка спасли и эвакуировали 111 256 человек, в том числе 39 222 ребенка. К этому часу 11 991 человек вернулись домой.

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