В МЧС РК сообщили об эвакуации в СКО в селе Пресновка

70 человек эвакуировали спасатели в селе Пресновка Северо-Казахстанской области. Об этом сообщили в МЧС РК, передает Zakon.kz

"В эти минуты спасатели проводят эвакуацию жителей села Пресновка. Всего эвакуировано 70 человек. Спасатели обошли все дворы, раздали уведомления, разъяснили угрозу и порядок действий при наступлении чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.







Также спасатели эвакуируют в безопасные места местных жителей и домашних животных с дачных массивов в Кызылжарском районе, селе Большая малышка.





Ранее сообщалось, что в СКО обстановка с паводками остается стабильно сложной.

В целом по эвакуации в РК ранее на брифинге было отмечено, что с начала паводка спасли и эвакуировали 111 256 человек, в том числе 39 222 ребенка. К этому часу 11 991 человек вернулись домой.

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