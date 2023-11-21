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Земля трескается: сельчане Мангистауской области напуганы разломом почвы

Земля трескается: сельчане Мангистауской области напуганы разломом почвы Фото: скриншот с видео
Жителей села Жетыбай Мангистауской области напугали разломы земли, которые они обнаружили недалеко от своего поселка, сообщает Zakon.kz.

Трещина в земле образовалась на территории под названием "ГУ-28", расположенной в северном направлении от месторождения "Асар" в селе Жетыбай. Видео с места происшествия распространились в социальных сетях и всерьез напугали местных жителей, передает Лада.

В районном акимате заявили, что начались работы по выявлению причин случившегося.

"Кроме того, в целях обеспечения безопасности населения и владельцев крестьянских хозяйств при поддержке АО "Мангистаумунайгаз" проводится работа по выделению спецтехники для выравнивания земли". Пресс-служба акимата Каракиянского района

Ранее в центре Экибастуза прямо из-под земли забил фонтан воды. Видео с кадрами с места происшествия распространилось в социальных сетях.

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Мария Мельникова
Мангистау Мангистауская область
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