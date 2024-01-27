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10 пьяных водителей общественного транспорта выявили во время рейда

общественный транспорт Фото: Polisia.kz
В МВД подвели итоги республиканской операции "Автобус". За пять дней рейдов полицейские выявили 5470 нарушений ПДД, совершенных водителями общественного транспорта, в том числе 10 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Также во время мероприятия выявлено 7 выездов на встречную полосу, 29 нарушений режима труда и отдыха, 351 нарушение законодательства об обязательном страховании, 123 непрохождения предрейсового осмотра транспортного средства, 799 непрохождений технического осмотра.

Зарегистрировано 174 превышения скорости, 1357 пользований телефоном при управлении транспортным средством, 1445 нарушений правил маневрирования, 174 превышения норм выбросов загрязняющих веществ, 498 нарушений правил перевозки пассажиров, багажа и грузов, 112 фактов нелегальной перевозки пассажиров, в том числе такси – 100.

Кроме того, за этот период зарегистрировано 5 ДТП по вине водителей общественного транспорта, где 4 человека получили различные травмы.

При операции стражи порядка закрыли 23 несанкционированных стоянки, не отвечающих требованиям безопасности дорожного движения, провели осмотр порядка 4 тысяч автобусов, выявили 371 незаконно переоборудованный автобус.

К административной ответственности привлекли 112 должностных лиц автобусных парков. В проведении профилактического мероприятия "Автобус" было задействовано более 9 тысяч сотрудников полиции, а также представители местных исполнительных органов и общественность.

23 января в Павлодаре и Шымкенте задержали две молодежные группировки. Они были причастны к вымогательствам, грабежам, мошенничествам и незаконному лишению свободы.

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