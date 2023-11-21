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В Костанае пенсионерку убили ударом топора в лоб и отрубили пальцы – суд вынес приговор

В Костанае пенсионерку убили ударом топор в лоб и отрубили пальцы – суд вынес приговор Фото: Zakon.kz
В Костанае 21 ноября суд вынес приговор двум несовершеннолетним Сергею Васюренко и Алишеру Абуеву, сообщает Zakon.kz.

По информации "Наша Газета", подсудимых обвиняли по трем эпизодам и самым страшным оказался – убийство пенсионерки.  

23 февраля 2023 года вечером  Васюренко и Абуев, вооружившись металлическим топором, договорились о разбойном нападении на пенсионерку Людмилу Гришину.

Они разработали план, согласно которому Абуев перелез через за забор ее дома, а Васюренко постучал в калитку и вступил с пенсионеркой в диалог. Поговорив, сделал вид, что уходит. Абуев нанес пенсионерке один удар топором в лоб, потом еще не менее трех ударов, от которых она скончалась на месте. Похитив из дома телефон и около 40 000 тенге, подсудимые подожгли дом.

Отмечается, что перед уходом Абуев увидел на пальцах убитой пенсионерки два золотых обручальных кольца. Так как они не снимались, он отрубил ей два пальца левой руки, чтобы снять их. 

Вина подсудимых полностью доказана. Им назначили по 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности для несовершеннолетних.

Ранее женщину с двумя детьми убили и сожгли в Алматинской области. 

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