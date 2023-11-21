Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Лжекурьеры в Алматы "заработали" 2 млн тенге на фейковых заказах

Лжекурьеры в Алматы заработали 2 млн тенге на фейковых заказах Фото: pixabay
Четверых мужчин задержали киберполицейские в Алматы по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, они обманывали популярную платформу курьерских услуг при помощи фейковых заказов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 21 ноября, по подозрению в серии мошеннических действий сотрудники оперативного подразделения задержали четверых приезжих.

По версии правоохранительных органов, молодые люди зарегистрировали на онлайн-площадке для курьеров более 50 фейковых аккаунтов. С их помощью они принимали собственные заказы. За каждую фиктивную "доставку" злоумышленники получали бонусы. Следствие считает, что таким образом четверо лжекурьеров присвоили свыше 2 млн тенге.

"По данному факту в управлении полиции Медеуского района расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 190 УК РК. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям", – сообщил Игорь Пудовкин, начальник отдела по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции ДП города Алматы.

О том, как не стать жертвой финансовых мошенников, читайте здесь.

Остерегайтесь мошенников! Важная информация о том, как обезопасить себя от злоумышленников, – в совместной рубрике Zakon.kz и Отбасы банка.

Читайте также

Членов транснациональной ОПГ задержали в Акмолинской области
Членов транснациональной ОПГ задержали в Акмолинской области
В Костанае пенсионерку убили ударом топор в лоб и отрубили пальцы – суд вынес приговор
В Костанае пенсионерку убили ударом топора в лоб и отрубили пальцы – суд вынес приговор
В Таразе пьяный водитель перевозил жену и трех детей
В Таразе пьяный водитель перевозил жену и трех детей
Никита Дробны
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления