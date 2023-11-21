Лжекурьеры в Алматы "заработали" 2 млн тенге на фейковых заказах

Четверых мужчин задержали киберполицейские в Алматы по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, они обманывали популярную платформу курьерских услуг при помощи фейковых заказов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 21 ноября, по подозрению в серии мошеннических действий сотрудники оперативного подразделения задержали четверых приезжих.

По версии правоохранительных органов, молодые люди зарегистрировали на онлайн-площадке для курьеров более 50 фейковых аккаунтов. С их помощью они принимали собственные заказы. За каждую фиктивную "доставку" злоумышленники получали бонусы. Следствие считает, что таким образом четверо лжекурьеров присвоили свыше 2 млн тенге.

"По данному факту в управлении полиции Медеуского района расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 190 УК РК. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям", – сообщил Игорь Пудовкин, начальник отдела по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции ДП города Алматы.

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