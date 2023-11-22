Жителя Акмолинской области застрелили у дверей больницы

У дверей районной больницы города Макинск скончался от огнестрельных ранений 23-летний житель города, сообщает Zakon.kz.

Трагедия разыгралась в ночь на 21 ноября. Около 01:30 местные жители услышали выстрелы, по некоторым данным, их было два. На месте полицейские нашли тело 23-летнего местного жителя, передает 716kz.

Полицейские на месте установили некоторые подробности произошедшего. Известно, что подозревают в убийстве 27-летнего мужчину, который, к тому же, скрылся с места происшествия на внедорожнике погибшего.

"Предварительно установлено, что около 01.30 часов 27-летний житель города Макинска совершил два выстрела из неустановленного оружия в своего знакомого 2000 года рождения. От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте происшествия". Гульнара Пинчук, руководитель пресс-службы ДП Акмолинской области

По неофициальным данным, погибший был из семьи известных в городе предпринимателей. Полицейские расследуют дело и занимаются поисками подозреваемого.

Ранее в грузинском городе Тбилиси гражданин Казахстана получил огнестрельные ранения от местного жителя. Причиной стало замечание, которое казахстанец сделал мужчине, который выгуливал собаку на площадке детского сада.