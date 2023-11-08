Что вы ели? В Жамбылской области начато расследование после массового отравления детей

7 ноября 2023 года в Байзакскую центральную районную больницу Жамбылской области поступили 44 учащихся и два учителя средней школы им. Н. Киикбаева с признаками отравления, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня, 8 ноября, в больнице находятся 33 школьника и два педагога. По словам главного врача Центральной районной больницы (ЦРБ) Жандоса Рыскулова, всем им поставлен предварительный диагноз – "острая пищевая токсикоинфекция".



"Они поступили с клиникой – тошнота, рвота, жидкий стул, повышение температуры. Всем был выставлен диагноз – "острая пищевая токсикоинфекция". Больные получают лечение согласно протоколам диагностики. Это дезинтоксикозное, жаропонижающее, также идет активное наблюдение. На сегодняшний день состояние всех детей ближе к удовлетворительному, жалоб особых не предъявляют", – сказал главный врач ЦРБ.

Фото: Zakon.kz/Темурлан Турдалин/главный врач ЦРБ Жандос Рыскулов

Наряду с этим, по словам Жандоса Рыскулова, были организованы мобильные бригады, куда входят врачи общей практики, участковые медсестры, а также учителя. Они совершили подворовые обходы. На дому, по словам главврача, были осмотрены 350 детей, из них у 11 человек выявлены симптомы легкой степени пищевой инфекции. Им была оказана помощь в амбулаторных условиях. Их состояние, по словам главврача, оценивается как удовлетворительное.

Фото: Zakon.kz/Темурлан Турдалин/здание школы

"Многие родители и дети, находящиеся на лечении, пытаются отпроситься домой, но мы их не выписываем. Курс лечения по протоколу – 5-7 дней. Анализы и диагнозы в работе, результаты будут через 5-7 дней. Это дети от 7 до 10 лет, с первого по четвертый класс", – уточнил главврач.

Жандос Рыскулов добавил, что школьную столовую в тот день посетили 463 ребенка. По его словам, вчера в стационаре не было нагрузки, поэтому не было необходимости разворачивать дополнительные места для размещения отравившихся детей.

Вход в стационар запрещен – в медучреждении объявлен карантин по кори. Соответственно, не удалось поговорить и с родителями отравившихся детей.

Заместитель акима Байзакского района Талгат Жамалов, курирующий сферу образования, рассказал, что первый ребенок поступил в больницу 7 ноября примерно в 12.45. По его словам, индивидуальный предприниматель, который обеспечивает эту школу-гимназию горячим питанием, также готовит пищу для школьников еще 12-ти школ Байзакского района.

"Но недомогания выявили у детей только этой школы, хотя, по их (подрядчика. – Ред. Zakon.kz) словам, одинаковые продукты закупаются в одном месте для всех школ. По Байзакскому району меню для всех школ было одинаковым – плов с курицей, помидоры, компот и печенье", – сказал замакима района.

По словам чиновника, вчера, 7 ноября, лаборатория произвела забор проб продуктов этого питания на экспертизу. Также дети прошли соответствующие обследования и сдали необходимые материалы для анализов.

"В этой школе работу подрядчика приостановили. Насколько я знаю, прокуратура возбудила уголовное дело по статье 304 ("Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". – Ред. Zakon.kz). По итогам проверки после получения заключения экспертизы и окончания следствия станет известно, какое решение примут по ИП – расторгнут договор или что-то еще предпримут. Заказчиком является районный отдел образования", – сказал замакима.

В облдепартаменте полиции Жамбылской области подтвердили слова замакима.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 304 части 1 УК РК ("Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее массовое заболевание или отравление людей")", – сообщила пресс-секретарь ДП Гулсара Мухтаркулова.

Непосредственно в саму школу посторонних не пускают. Заместитель директора по воспитательной работе Алтынбек Дархан заявил, что это требование руководства. По его словам, в школе тоже не знают причин отравления. Он сказал, что туда приходили специалисты для забора проб пищи, а также полицейские и санэпидемиологи.

Фото: Zakon.kz/Темурлан Турдалин/замдиректора школы Алтынбек Дархан

"Сегодня столовая закрыта. Мы сообщили родителям, чтобы дети приносили еду и напитки с собой. Будет ли работать столовая завтра, мы еще не знаем – ждем указаний руководства. Пока дети будут питаться таким образом", – сказал замдиректора школы.

Пресс-служба акима области сообщила, что по указанию руководства создана комиссия.

"Состояние 35 человек, госпитализированных в Центральную районную больницу Байзакского района, оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Пациентам оказана вся необходимая медицинская помощь. По поручению акима Жамбылской области Ербола Карашукеева создана комиссия", – говорится в официальном сообщении акимата области.

Фото: Zakon.kz/Темурлан Турдалин/аким Жамбылской области Ербол Карашукеев в больнице

Сам Ербол Карашукеев прибыл в райцентр еще вчера и посетил районную больницу.

"По моему поручению руководители управлений образования и здравоохранения вчера срочно прибыли в Байзакский район. Все диагностические и лечебные мероприятия проводятся под контролем главных областных специалистов в составе инфекционистов, педиатров, токсикологов согласно КДП. О ситуации незамедлительно проинформировали и получили консультацию главного инфекциониста республики. Обстановка стабильная, находится на контроле руководства области и МЗ РК", – сообщил вчера аким области на своей странице в Facebook.

Скрин: Zakon.kz/Темурлан Турдалин

Согласно информации с сайта госзакупок, ИП "Токсеитов А.Т." в этом году стал победителем в конкурсах по обеспечению горячего питания в 13 школах Байзакского района на общую сумму свыше 341 млн тенге. Так, ИП кормит детей сел Сарыкемер (райцентр), Бурыл, Кумжота, Туймекент, Байзак, Коктал, Красная Звезда. На обеспечение питанием одной только школы им. Н. Киикбаева заказчик – райотдел образования – выделил около 37 млн тенге.

По факту отравления в школе создан специальный оперативный штаб из числа представителей Комитета по охране прав детей, санитарно-эпидемиологического надзора, Управления здравоохранения Жамбылской области.

Между тем летом в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло массовое отравление. Всего в больницу было доставлено 14 человек. Один ребенок скончался, еще шестеро попали в реанимацию.

Ранее стало известно, что в Алматы качество питания школьников будут контролировать с помощью видеонаблюдения.

Автор: Темурлан Турдалин