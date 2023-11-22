Коррупционную схему при строительстве опреснительного завода выявили в Мангистауской области
Фото: Zakon.kz
О раскрытии махинаций при реализации программы обеспечения водой в Мангистауской области сообщил официальный представитель Агентства по противодействия коррупции Арман Тлеукенов на брифинге 22 ноября, передает Zakon.kz.
Как сообщил Арман Тлеукенов, в Мангистауской области вскрыта коррупционная схема необоснованного обогащения в сфере квазигосударственного сектора.
"Заместителя генерального директора ТОО Oil Construction company уличили в неоднократном получении взяток от представителей бизнеса. Взятки предназначались для беспрепятственного перечисления денег в рамках реализации инвестиционного проекта, направленного на обеспечение населения Мангистауской области качественной питьевой водой – строительство опреснительного завода морской воды в местности Токмак и Кендерли".Арман Тлеукенов
С санкции суда подозреваемого взяли под стражу, досудебное расследование продолжается.
Ранее стало известно, что арестовали замглаву Департамента экологии ВКО.
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