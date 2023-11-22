Коррупционную схему при строительстве опреснительного завода выявили в Мангистауской области

Фото: Zakon.kz

О раскрытии махинаций при реализации программы обеспечения водой в Мангистауской области сообщил официальный представитель Агентства по противодействия коррупции Арман Тлеукенов на брифинге 22 ноября, передает Zakon.kz.

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