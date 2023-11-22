Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Коррупционную схему при строительстве опреснительного завода выявили в Мангистауской области

Казахстан Мангистауская область вода коррупция Антикор расследование Фото: Zakon.kz
О раскрытии махинаций при реализации программы обеспечения водой в Мангистауской области сообщил официальный представитель Агентства по противодействия коррупции Арман Тлеукенов на брифинге 22 ноября, передает Zakon.kz.

Как сообщил Арман Тлеукенов, в Мангистауской области вскрыта коррупционная схема необоснованного обогащения в сфере квазигосударственного сектора.

"Заместителя генерального директора ТОО Oil Construction company  уличили в неоднократном получении взяток от представителей бизнеса. Взятки предназначались для беспрепятственного перечисления денег в рамках реализации инвестиционного проекта, направленного на обеспечение населения Мангистауской области качественной питьевой водой – строительство опреснительного завода морской воды в местности Токмак и Кендерли".Арман Тлеукенов

С санкции суда подозреваемого взяли под стражу, досудебное расследование продолжается.

Ранее стало известно, что арестовали замглаву Департамента экологии ВКО. 

Читайте также

В Костанае Infiniti с семьей зажало в траншее: в полиции рассказали подробности
Замглавы департамента экологии ВКО арестовали по подозрению во взятке
Замглавы Департамента экологии ВКО арестовали по делу о взятке
Дело о детском лагере в сауне: задержали руководителя отдела госзакупок
Дело о детском лагере в сауне: руководителя отдела госзакупок задержали в Алматы
Анастасия Прилепская
Антикор Казахстан Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Бразилия-Аргентина: фанаты подрались до матча, Месси и Родригу сцепились во время игры
Бразилия – Аргентина: фанаты подрались до матча, Месси и Родригу сцепились во время игры
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления