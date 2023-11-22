Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сбил ребенка и скрылся с места ДТП: в Петропавловске задержали подозреваемого

полицейские нашли водителя, сбившего ребенка Фото: пресс-служба ДП СКО
8 ноября в Петропавловске по ул. Васильева был сбит четвероклассник, переходивший дорогу в неустановленном месте. Водитель скрылся с места происшествия. Мальчику потребовалась медицинская помощь, сообщает Zakon.kz.

В течение двух дней стражи порядка установили автомобиль Toyota и его водителя – 33-летнего горожанина. В отношении него ведется производство по ч. 2 ст. 610 Кодекса РК об административных правонарушениях.


"Всего с начала года группой розыска было установлено 80 водителей, ставших виновниками различных происшествий на дорогах и нарушивших требование не покидать места ДТП. Среди этих происшествий – 1 с причинением легкого вреда здоровью, 1 – с причинением тяжкого вреда и 1 – со смертельным исходом", – рассказал начальник управления МПС ДП СКО полковник полиции Айдын Байматов.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе женщину сидевшую на лавочке сбила машина.

Читайте также

На фабрике "Казахмыс" погибла машинистка
"Казахмыс" сообщил о гибели машинистки на фабрике
Елена Беляева
Петропавловск Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления