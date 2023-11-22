Сбил ребенка и скрылся с места ДТП: в Петропавловске задержали подозреваемого
Фото: пресс-служба ДП СКО
8 ноября в Петропавловске по ул. Васильева был сбит четвероклассник, переходивший дорогу в неустановленном месте. Водитель скрылся с места происшествия. Мальчику потребовалась медицинская помощь, сообщает Zakon.kz.
В течение двух дней стражи порядка установили автомобиль Toyota и его водителя – 33-летнего горожанина. В отношении него ведется производство по ч. 2 ст. 610 Кодекса РК об административных правонарушениях.
"Всего с начала года группой розыска было установлено 80 водителей, ставших виновниками различных происшествий на дорогах и нарушивших требование не покидать места ДТП. Среди этих происшествий – 1 с причинением легкого вреда здоровью, 1 – с причинением тяжкого вреда и 1 – со смертельным исходом", – рассказал начальник управления МПС ДП СКО полковник полиции Айдын Байматов.
Ранее сообщалось, что в Экибастузе женщину сидевшую на лавочке сбила машина.
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