Сбил ребенка и скрылся с места ДТП: в Петропавловске задержали подозреваемого

8 ноября в Петропавловске по ул. Васильева был сбит четвероклассник, переходивший дорогу в неустановленном месте. Водитель скрылся с места происшествия. Мальчику потребовалась медицинская помощь, сообщает Zakon.kz.

В течение двух дней стражи порядка установили автомобиль Toyota и его водителя – 33-летнего горожанина. В отношении него ведется производство по ч. 2 ст. 610 Кодекса РК об административных правонарушениях.





"Всего с начала года группой розыска было установлено 80 водителей, ставших виновниками различных происшествий на дорогах и нарушивших требование не покидать места ДТП. Среди этих происшествий – 1 с причинением легкого вреда здоровью, 1 – с причинением тяжкого вреда и 1 – со смертельным исходом", – рассказал начальник управления МПС ДП СКО полковник полиции Айдын Байматов.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе женщину сидевшую на лавочке сбила машина.