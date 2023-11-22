Женщину обезглавили в Алматы: суд принял решение по апелляции осужденного
Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Алматинского городского суда заявила о том, что в апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обезглавившего женщину в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что вердиктом суда присяжных заседателей подсудимый был признан виновным в умышленном убийстве. Ему было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Между тем в суд от осужденного поступила апелляционная жалоба на приговор.
"Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда, изучив доводы сторон и доказательства по делу, пришла к выводу об оставлении приговора первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения". Пресс-служба Алматинского городского суда
Обезглавленное тело женщины нашли в конце апреля 2023 года около заброшенного здания, голову жертвы злоумышленник оставил поблизости в магазине. 28 сентября в СМУС Алматы вынесли приговор Асхату Иманкусову за особо жестокое убийство бездомной женщины, в результате которого он обезглавил ее.
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