27 уголовных дел возбудили против трех жительниц Сатпаева

Двух сестер из Сатпаева в Улытауской области и их подругу задержали по подозрению в мошенничестве на общую сумму более чем в 20 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Полиция Улытауской области пресекла деятельность организованной группы мошенников, сообщили 23 ноября в пресс-службе регионального Департамента полиции. По подозрению в мошенничестве правоохранительные органы задержали трех женщин – 1968, 1981 и 1987 годов рождения.

По версии следствия, подозреваемые систематически обманывали жителей региона, предлагая им заманчивые условия по кредитам.

"Подозреваемые – две сестры и их подруга – обещали под минимальным процентом оформить кредит до 30 млн тенге, тем самым присваивая средства доверчивых граждан. Полицейским в кратчайшие сроки удалось разоблачить преступное трио", – рассказали в ДП Улытауской области.

Женщин задержали, в их отношении начали досудебное расследование по п. 1 ч. 3 ст. 190 УК РК. В полиции зарегистрировали уже 27 уголовных дел в отношении задержанных, общую сумму ущерба от их действий оценивают более чем в 20 млн тенге. Подозреваемых отправили в изолятор временного содержания города Жезказгана.

Ранее стало известно, что суд в Кокшетау вынес гражданину России приговор по делу о мошенничестве.