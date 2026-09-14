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События

В Алматы задержали подозрительных "логистов" по делу на 22 млн тенге

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 12:45 Фото: Zakon.kz
В Алматы задержали двух жителей Жамбылской области, которых подозревают в мошенничестве на сумму почти 22 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы полиции, подозреваемые представлялись сотрудниками логистической компании и предложили потерпевшему предоставить железнодорожные вагоны.

Войдя в доверие, они получили от него 21 млн 883 тыс. тенге.

В итоге подозреваемых задержали сотрудники Управления по противодействию киберпреступности и Следственного управления Департамента полиции Жамбылской области.

По факту мошенничества начато досудебное расследование. По решению суда обоих подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что гражданку Казахстана, подозреваемую в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Грузии.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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