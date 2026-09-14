В Алматы задержали подозрительных "логистов" по делу на 22 млн тенге
Фото: Zakon.kz
В Алматы задержали двух жителей Жамбылской области, которых подозревают в мошенничестве на сумму почти 22 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы полиции, подозреваемые представлялись сотрудниками логистической компании и предложили потерпевшему предоставить железнодорожные вагоны.
Войдя в доверие, они получили от него 21 млн 883 тыс. тенге.
В итоге подозреваемых задержали сотрудники Управления по противодействию киберпреступности и Следственного управления Департамента полиции Жамбылской области.
По факту мошенничества начато досудебное расследование. По решению суда обоих подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.
Расследование продолжается.
Ранее стало известно, что гражданку Казахстана, подозреваемую в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Грузии.
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