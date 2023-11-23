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Членов международной преступной группы задержали в Жамбылской области

Членов международной преступной группы задержали в Жамбылской области Фото: скриншот видео
Нелегальных мигрантов из Пакистана, Непала и Шри-Ланку переправляли в Казахстан двое граждан РК и их сообщник из Кыргызстана. Всех троих участников преступной схемы задержали в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области 23 ноября, в регионе задержали троих участников преступной группы, которые помогали нелегальным мигрантам перейти границу Казахстана. Двух казахстанцев и кыргызстанца взяли под стражу.


За последние полгода в Жамбылской области выросло число случаев незаконного перехода границы с Кыргызстаном. Нелегально попасть в страну пытались граждане стран Южной Азии – Пакистана, Непала и Шри-Ланки. В сентябре полиция при содействии прокуратуры Кордайского района зарегистрировала уголовное дело по ч. 2 ст. 394 УК РК. Для расследования случаев нарушения границы создали межведомственную группу из числа сотрудников полиции, пограничной службы и КНБ.

По итогам расследования удалось раскрыть деятельность организованной группы, которая переправляла мигрантов из Южной Азии в Казахстан, обходя пограничные пункты пропуска. Попасть в РК мигрантам помогали двое казахстанцев и кыргызстанцев. Их арестовали по решению суда, идет следствие. Более подробную информацию пока не разглашают в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что задержанный в Экибастузе мигрант оказался разыскиваемым убийцей.

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