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Растрата на 67 млн тенге: срыв отопительного сезона предотвратили в Семее

Растрату на 67 млн тенге выявили при ремонте котельных в Семее Фото: pixabay
Сотрудники Департамента АФМ по Абайской области выявили нарушения на 67 млн тенге на трех котельных Семея. Благодаря вмешательству ведомства удалось предотвратить срыв отопительного сезона и защитить права 1,3 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 24 ноября, при проверке сотрудники агентства выявили в Семее факт растраты бюджетных денег, выделенных в 2022 году на ремонт котельных.

Значительные средства из бюджета направили на ремонт изношенной городской теплоцентрали, которую ввели в эксплуатацию еще в 1934 году. Зимой на теплосетях Семея регулярно происходят аварии, в отопительный сезон каждые сутки случаются по три перебоя в подаче отопления. Проблемы с теплоснабжением возникают также в Курчатове и Аягозе.

Сотрудники агентства выяснили, что деньги, направленные на ремонт теплоцентрали, растратили.

"По подозрению в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, в отношении директора подрядной компании ведут досудебное расследование. В рамках уголовного дела начали проверки 14 объектов теплоснабжения, ремонтом которых занималась данная организация, на сумму 1,2 млрд тенге", – подчеркнули в пресс-службе АФМ.

В АФМ выяснили, что в 2022 году подрядчик установил в котельной поселка Шульбинска изношенное оборудование под видом нового. Только после того, как в ведомстве начали досудебное расследование и следственные действия, компания установила вместо старого устройства новое, стоимостью 32 млн тенге.

Благодаря вмешательству агентства удалось защитить интересы более 1,3 тыс. абонентов. К отремонтированной отопительной системе подключили восемь бюджетных организаций, четыре социальных объекта и 24 коммунальных предприятия.

Ранее аким Абайской области заявил на брифинге, что регион полностью готов к отопительному сезону.

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