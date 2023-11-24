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Четырехлетнему мальчику зажало голову между машинами в Жамбылской области

Четырехлетнему мальчику зажало голову между машинами в Жамбылской области Фото: Zakon.kz
Четырехлетний ребенок получил черепно-мозговую травму в ДТП, которое произошло в Кордайском районе Жамбылской области. Мальчику зажало голову между двумя автомобилями, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области 24 ноября, полиция региона обратилась с предупреждением к родителям несовершеннолетних после того, как в Кордайском районе произошел страшный инцидент с ребенком.

По данным полиции, четырехлетний мальчик получил черепно-мозговую травму в результате ДТП. Мать ребенка забирала сына из садика и не уследила за ним. В какой-то момент голову мальчика зажало между двумя машинами.

В ответе на запрос Zakon.kz в ДП Жамбылской области уточнили, что сейчас пострадавший мальчик находится в больнице. Он в стабильном состоянии, не в реанимации. Вопрос о каком-либо взыскании с его матери, допустившей этот печальный инцидент, будут решать после получения результатов экспертизы и заключения из больницы.

"Этот случай, как и практически все несчастные случаи, можно было предотвратить, если бы родители и взрослые, которые находятся рядом в этот момент, были внимательнее и чувствовали ответственность за безопасность детей", – подчеркнули в Департаменте полиции Жамбылской области.

В ДП отметили, что за десять месяцев 2023 года зафиксировали 284 ДТП с участием детей, в которых погибли 23 несовершеннолетних и пострадали 353.

В сентябре 2023 года пятимесячный ребенок стал жертвой смертельного ДТП в Актюбинской области.

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