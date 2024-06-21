Мужчину зажало в искореженном авто после ДТП в Алматинской области
Фото: МЧС РК
21 июня 2024 года в Карасайском районе Алматинской области произошло страшное ДТП – в кабине легкового авто зажало водителя, сообщает Zakon.kz.
33-летнего водителя (1991 г.р.) вытащили с помощью гидравлических инструментов.
Фото: МЧС РК
Как отметили в МЧС Казахстана, на месте происшествия работали спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, которые и вытащили водителя из салона авто.
Фото: МЧС РК
Водителя передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
20 июня произошел похожий случай: женщину зажало в машине в результате ДТП в Жаркенте.
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