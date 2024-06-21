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Мужчину зажало в искореженном авто после ДТП в Алматинской области

спасание, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 08:37 Фото: МЧС РК
21 июня 2024 года в Карасайском районе Алматинской области произошло страшное ДТП – в кабине легкового авто зажало водителя, сообщает Zakon.kz.

33-летнего водителя (1991 г.р.) вытащили с помощью гидравлических инструментов.

спасание, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 08:37

Фото: МЧС РК

Как отметили в МЧС Казахстана, на месте происшествия работали спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, которые и вытащили водителя из салона авто.

спасание, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 08:37

Фото: МЧС РК

Водителя передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

20 июня произошел похожий случай: женщину зажало в машине в результате ДТП в Жаркенте.

Мухит Турсынали
МЧС РК Алматинская область Карасайский район ДТП 2024 год Спасатели
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