Выбросил ребенка из окна в Шымкенте: соседи рассказали подробности трагедии

Соседи рассказали подробности трагедии, которая произошла в Шымкенте. Родной дядя выкинул годовалого мальчика из окна, сообщает Zakon.kz.

По их словам, пострадавший ребенок был долгожданным и единственным в семье.

"Мама пострадавшего ребенка очень хорошая женщина, вроде бы она разведена, живет с ребенком и братьями, одна их поднимает. У нее еще один брат есть, у него кажется тоже есть диагноз, но он спокойный. Мы знали, что у этого мужчины, который выбросил ребенка есть диагноз. Но, кто же знал, что так случится. Мы все в шоке. Сам пострадавший ребенок очень хороший, он маленький ангел, был очень воспитанным. Мы все за него переживаем", – рассказала Otyrar.kz соседка.

Ребенок сейчас находится в областной детской больнице Туркестанской области в отделении общей реанимации. Оказана экстренная интенсивная помощь, собран консилиум в составе нейрохирурга, абдоминального хирурга, травматолога, реаниматолога.

"Решением консилиума проведено КТ головного мозга, позвоночного столба, органов грудной клетки и брюшной полости. Проведена экстренная операция: диагностическая лапараскопия. Диагноз: ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб легких, ушиб передней брюшной стенки. На данный момент состояние ребенка расценивается как тяжелое. Проводится интенсивная терапия", – рассказали в управлении здравоохранения Туркестанской области.

В Шымкенте задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Он выкинул из окна четвертого этажа годовалого малыша. Он приходится ему дядей. Известно, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.