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15 человек спасли огнеборцы во время пожара в пятиэтажке в Усть-Каменогорске

эвакуация при пожаре Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
24 ноября по улице Свободы в Усть-Каменогорске произошел пожар в квартире 5-этажного дома. Служба пожаротушения ДЧС ВКО выехала по повышенному номеру вызова, сообщает Zakon.kz.

По прибытии огнеборцы увидели сильный дым, идущий из окна 1 этажа. Сквозь сильное задымление они заметили стоящего у окна мужчину.

"Незамедлительно пожарные поднялись по лестнице, проникли в окно квартиры и спасли двух человек: хозяина квартиры, 1967 года рождения, и его отца, 1936 года рождения. Густой дым успел распространиться по этажам подъезда жилого дома. Созданными оперативно звеньями газодымозащитников с помощью спасательных капюшонов по лестничному маршу вывели 6 жителей и троих детей пожарные вынесли на руках. Из квартиры 4-го этажа при помощи развернутой автолестницы были спасены еще 6 детей". Пресс-служба ДЧС ВКО

Отмечается, что одновременно проводилось тушение загорания, огонь был полностью ликвидирован на площади 6 кв. м.

Жертв и пострадавших нет.

"Всего в ликвидации пожара задействованы 21 человек личного состава и 7 единиц техники. По причине пожара отрабатывается версия – несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования", – уточнили в департаменте.

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности:

  • ни в коем случае не оставляйте включенными электроприборы, уходя из дома;
  • своевременно устраняйте нарушения, которые могут привести к пожару
  • не включайте в одну розетку сразу несколько электроприборов.

Правила поведения при пожаре:

  • при пожаре немедленно обращайтесь по номерам "101" или "112";
  • не поддавайтесь панике;
  • до прибытия пожарных примите меры по эвакуации людей, сообщите соседям;
  • отключите электричество;
  • двигайтесь по лестницам, пользоваться лифтом во время пожара запрещено.
  • если выход отрезан, заделайте все щели в дверях мокрыми тряпками, позовите на помощь, ожидайте приезда пожарных в безопасной зоне (балкон, кровля дома). Прижмитесь к полу, прикройте рот и нос мокрой тряпкой.
  • на балконе плотно закройте за собой дверь, для того чтобы прекратить доступ кислорода к очагу пожара. Это дополнительное время для спасения.

Ранее сообщалось, что 13 человек спасли пожарные из задымленного дома в Усть-Каменогорске.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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