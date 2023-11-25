Экстренное приземление и задержка авиарейсов: в Уральске сохраняется непогода

Авиакомпания FlyArystan заявила, что в аэропорту Уральска сохраняется нелетная погода – туман и видимость ниже допустимого минимума. 24 ноября в городе отменили ряд рейсов из-за низкого коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе и сильного ветра в аэропорту, сообщает Zakon.kz.

Из-за непогоды, отметили в компании, рейс КС7365 Астана – Уральск 25 ноября приземлился в Атырау.

"Вылет из г. Атырау запланирован 25 ноября в 19:00 местного времени", – говорится в сообщении.

А также, в связи с погодными условиями в г. Уральске задерживаются следующие рейсы:

КС7167 Алматы-Уральск 25.11

КС7168 Уральск-Алматы 25.11

КС7366 Уральск-Астана 25.11

"Авиакомпания предпринимает все меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются контролю. Причина задержки рейса, в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании", – заявили в компании.

Несмотря на отсутствие вины авиакомпании, мы предлагаем следующую поддержку пассажирам:

При задержке более двух часов пассажирам предлагаются прохладительные напитки (напитки были предоставлены). При задержке более четырех часов - горячее питание (питание в процессе приготовления). По вопросам предоставления напитков и питания просим пассажиров обращаться к представителям FlyArystan в аэропорту. При задержке вылета более 5 часов пассажиры могут осуществить одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест.

Ранее сообщалось, что 23 ноября в Уральске из-за непогоды отменили сразу несколько рейсов. По данным авиакомпании Air Astana, отменены авиарейсы по маршрутам Уральск – Франкфурт – Уральск и Уральск – Астана, а также рейс из Алматы в Уральск и обратно.

FlyArystan из-за неблагоприятных погодных условий заявил об отмене четырех рейсов.