Экстренное приземление и задержка авиарейсов: в Уральске сохраняется непогода
Фото: pixabay
Авиакомпания FlyArystan заявила, что в аэропорту Уральска сохраняется нелетная погода – туман и видимость ниже допустимого минимума. 24 ноября в городе отменили ряд рейсов из-за низкого коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе и сильного ветра в аэропорту, сообщает Zakon.kz.
Из-за непогоды, отметили в компании, рейс КС7365 Астана – Уральск 25 ноября приземлился в Атырау.
"Вылет из г. Атырау запланирован 25 ноября в 19:00 местного времени", – говорится в сообщении.
А также, в связи с погодными условиями в г. Уральске задерживаются следующие рейсы:
- КС7167 Алматы-Уральск 25.11
- КС7168 Уральск-Алматы 25.11
- КС7366 Уральск-Астана 25.11
"Авиакомпания предпринимает все меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются контролю. Причина задержки рейса, в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании", – заявили в компании.
Несмотря на отсутствие вины авиакомпании, мы предлагаем следующую поддержку пассажирам:
- При задержке более двух часов пассажирам предлагаются прохладительные напитки (напитки были предоставлены).
- При задержке более четырех часов - горячее питание (питание в процессе приготовления). По вопросам предоставления напитков и питания просим пассажиров обращаться к представителям FlyArystan в аэропорту.
- При задержке вылета более 5 часов пассажиры могут осуществить одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест.
Ранее сообщалось, что 23 ноября в Уральске из-за непогоды отменили сразу несколько рейсов. По данным авиакомпании Air Astana, отменены авиарейсы по маршрутам Уральск – Франкфурт – Уральск и Уральск – Астана, а также рейс из Алматы в Уральск и обратно.
FlyArystan из-за неблагоприятных погодных условий заявил об отмене четырех рейсов.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript