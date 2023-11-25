Жительницу Актау сбили на пешеходном переходе на глазах патрульных

25 ноября около 11:00 сотрудники батальона патрульной полиции в ходе патрулирования заметили, как произошел наезд на человека на нерегулируемом пешеходном переходе, напротив бизнес-центра "Кораблик", сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на автодороге между 13 и 14 микрорайонами.



Как пишет портал "Лада" со ссылкой на пресс-службу ДП региона, пострадала женщина. Ее доставили в областную больницу.

Ведется следствие.

Ранее в Сети обсуждалось видео, как сидевшую на лавочке жительницу Экибастуза сбила машина.