Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жительницу Актау сбили на пешеходном переходе на глазах патрульных

ДТП Фото: pixabay
25 ноября около 11:00 сотрудники батальона патрульной полиции в ходе патрулирования заметили, как произошел наезд на человека на нерегулируемом пешеходном переходе, напротив бизнес-центра "Кораблик", сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на автодороге между 13 и 14 микрорайонами.

Как пишет портал "Лада" со ссылкой на пресс-службу ДП региона, пострадала женщина. Ее доставили в областную больницу.

Ведется следствие.

Ранее в Сети обсуждалось видео, как сидевшую на лавочке жительницу Экибастуза сбила машина.

Читайте также

последствия нападения собак
Трупы собак у моря: компания по отлову ответила на возмущения жителей Актау
в Уральске задерживаются рейсы
Экстренное приземление и задержка авиарейсов: в Уральске сохраняется непогода
ДТП Карагандинская область
Два человека погибли в ДТП в Карагандинской области
Елена Беляева
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Сора Рахмонова вышла замуж за депутата
Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата маслихата
снег с дождем обещают в городе
Декабрь в Алматы начнется со снега и гололеда: синоптики составили прогноз на неделю
Футбол Самая дорогая сборная без Евро
Опубликован рейтинг самых дорогих сборных, которые не поедут на Евро-2024
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления