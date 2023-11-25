Жительницу Актау сбили на пешеходном переходе на глазах патрульных
Фото: pixabay
25 ноября около 11:00 сотрудники батальона патрульной полиции в ходе патрулирования заметили, как произошел наезд на человека на нерегулируемом пешеходном переходе, напротив бизнес-центра "Кораблик", сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло на автодороге между 13 и 14 микрорайонами.
Как пишет портал "Лада" со ссылкой на пресс-службу ДП региона, пострадала женщина. Ее доставили в областную больницу.
Ведется следствие.
Ранее в Сети обсуждалось видео, как сидевшую на лавочке жительницу Экибастуза сбила машина.
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