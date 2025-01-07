25 человек спасли из горящей бани в Акмолинской области
Фото: Zakon.kz
25 человек, в том числе 17 детей, эвакуировали сотрудники МЧС из горящей бани в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
Пожар случился в поселке Караоткель Целиноградского района, где в двухэтажном здании общественной бани загорелась деревянная обшивка в парильном помещении.
"Прибывшие на место вызова огнеборцы по лестничному маршу эвакуировали 25 человек, из них 17 детей, а также вынесли три газовых баллона", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Пожар оперативно ликвидировали. Пострадавших нет, причину возгорания предстоит установить специалистам.
Фото: МЧС РК
5 января 2025 года сотрудники МЧС предотвратили взрыв во время пожара в Щучинске Акмолинской области. Из горящей хозяйственной постройки на территории частного дома вынесли два газовых баллона.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript