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Происшествия

25 человек спасли из горящей бани в Акмолинской области

Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 12:22 Фото: Zakon.kz
25 человек, в том числе 17 детей, эвакуировали сотрудники МЧС из горящей бани в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Пожар случился в поселке Караоткель Целиноградского района, где в двухэтажном здании общественной бани загорелась деревянная обшивка в парильном помещении.

"Прибывшие на место вызова огнеборцы по лестничному маршу эвакуировали 25 человек, из них 17 детей, а также вынесли три газовых баллона", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Пожар оперативно ликвидировали. Пострадавших нет, причину возгорания предстоит установить специалистам.

пожар, Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 12:22

Фото: МЧС РК

5 января 2025 года сотрудники МЧС предотвратили взрыв во время пожара в Щучинске Акмолинской области. Из горящей хозяйственной постройки на территории частного дома вынесли два газовых баллона.

Андрей Дюсупов
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