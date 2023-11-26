Закиева: В Астане родители систематически избивали семилетнюю девочку
Фото: Instagram/zakiyevadinara
Уполномоченная по правам детей в Казахстане Динара Закиева рассказала о вопиющем случае в Астане: семилетняя девочка систематически подвергалась семейному насилию и поступила в одну из столичных больниц, сообщает Zakon.kz.
О тяжелой судьбе ребенка детский омбудсмен рассказал на своей странице в Instagram.
По ее словам, девочка пожелала остаться в больнице, чтобы не возвращаться домой.
"Съездила к 7 летней девочке, которая поступила в больницу в результате систематических избиений дома. Ребенок спрашивал, может ли остаться в больнице, не возвращаться домой", – написала Закиева.
Омбудсмен сообщила, что следы побоев выявили в школе. Дома у семьи еще 6 детей.
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