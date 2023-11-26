Закиева: В Астане родители систематически избивали семилетнюю девочку

Фото: Instagram/zakiyevadinara

Уполномоченная по правам детей в Казахстане Динара Закиева рассказала о вопиющем случае в Астане: семилетняя девочка систематически подвергалась семейному насилию и поступила в одну из столичных больниц, сообщает Zakon.kz.

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