Три участка, спецтехника и драгметаллы: как на востоке Казахстана разворовывали народное богатство
Фото: pxfuel
В области Абай пресекли незаконную добычу драгоценных металлов. Об этом 29 июня 2026 года заявили Zakon.kz в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Известно, что на территории Жарминского района были выявлены три участка, на которых осуществлялись разведка и незаконная добыча.
Незаконная деятельность сопровождалась масштабным нарушением почвенного покрова, включая снятие плодородного слоя.
В ходе следствия были изъяты металл золотистого цвета, промывочное оборудование, специальная техника и автотранспорт.
"В настоящее время устанавливаются все причастные лица, объем незаконно добытых драгоценных металлов и размер причиненного ущерба".Пресс-служба АФМ РК
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Немного ранее в АФМ раскрыли невероятные масштабы вывоза бензина из Казахстана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript