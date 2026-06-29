Три участка, спецтехника и драгметаллы: как на востоке Казахстана разворовывали народное богатство

В области Абай пресекли незаконную добычу драгоценных металлов. Об этом 29 июня 2026 года заявили Zakon.kz в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Известно, что на территории Жарминского района были выявлены три участка, на которых осуществлялись разведка и незаконная добыча.

Незаконная деятельность сопровождалась масштабным нарушением почвенного покрова, включая снятие плодородного слоя.

В ходе следствия были изъяты металл золотистого цвета, промывочное оборудование, специальная техника и автотранспорт.

"В настоящее время устанавливаются все причастные лица, объем незаконно добытых драгоценных металлов и размер причиненного ущерба". Пресс-служба АФМ РК

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Немного ранее в АФМ раскрыли невероятные масштабы вывоза бензина из Казахстана.