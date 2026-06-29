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События

Три участка, спецтехника и драгметаллы: как на востоке Казахстана разворовывали народное богатство

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 12:26 Фото: pxfuel
В области Абай пресекли незаконную добычу драгоценных металлов. Об этом 29 июня 2026 года заявили Zakon.kz в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Известно, что на территории Жарминского района были выявлены три участка, на которых осуществлялись разведка и незаконная добыча.

Незаконная деятельность сопровождалась масштабным нарушением почвенного покрова, включая снятие плодородного слоя.

В ходе следствия были изъяты металл золотистого цвета, промывочное оборудование, специальная техника и автотранспорт.

"В настоящее время устанавливаются все причастные лица, объем незаконно добытых драгоценных металлов и размер причиненного ущерба".Пресс-служба АФМ РК

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Немного ранее в АФМ раскрыли невероятные масштабы вывоза бензина из Казахстана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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