В Петропавловске мать с отчимом избили второклассницу: идет расследование

Семилетнюю девочку в Петропавловске избили мать и отчим за плохое поведение. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Северо-Казахстанской области.

По данным региональной полиции, вечером 23 ноября 2023 года медработник одной из средних школ Петропавловска сообщил о факте избиения учащейся второго класса.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследовании УП Петропавловска по ч.1 ст.107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Девочка госпитализирована в детскую областную больницу". Пресс-служба ДП СКО

В ходе следствия было установлено, что телесные повреждения несовершеннолетней нанесли ее 26-летняя мать и 33-летний отчим.

"Своей вины не отрицают, объясняя произошедшее "плохим поведением" ребенка". Пресс-служба ДП СКО

Также сказано, что проводится досудебное расследование, направленное на исследование всех обстоятельств дела.

По результатам которого, как отметили в ДП, будет принято окончательное процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Астане родители систематически избивали девочку. Позднее в полиции рассказали о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в прокуратуре Алматинской области обратились к неравнодушным казахстанцам и рассказали, куда нужно обращаться при фактах правонарушений в отношении детей.