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В Петропавловске "украли" гумпомощь, отправленную для пострадавших от паводка

В Петропавловске &quot;украли&quot; гумпомощь, отправленную для пострадавших от паводка, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 18:14 Фото: Telegram/qr_tjm
В Петропавловске полицейские установили автора фейка о волонтерах, которые якобы украли гуманитарную помощь, отправленную для пострадавших от паводка. Об этом сегодня, 25 апреля 2024 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

21 апреля на канал "102" Управления полиции Петропавловска поступило сообщение о том, что в социальной сети TikTok опубликовано видео разгрузки гуманитарной помощи, отправленной для пострадавших от паводка. Автор видеозаписи утверждал, что волонтеры якобы занимаются хищением.

"Сотрудники полиции провели проверку – хищение не подтвердилось. Стражи порядка установили автора публикации. Им оказался 41-летний житель областного центра. Он пояснил, что действительно снял на смартфон момент выгрузки, однако не уточнил у волонтеров обстоятельств, сроков и нюансов работы, а сразу опубликовал видео в соцсети, сопроводив его негативным комментарием. В дальнейшем это видео горожанин удалил".Пресс-служба ДП СКО

Собранные материалы по факту распространения непроверенной информации, создающей условия нарушения общественного порядка, были переданы в суд.

"Сегодня правонарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 20 месячных расчетных показателей (73 840 тенге. – Прим. ред.)", – добавили в пресс-службе ДП СКО.

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Отметим, что это не первый петропавловец, которого наказали за распространение фейка о краже гумпомощи. Ранее за подобное наказали 47-летнюю и 27-летнюю жительниц Петропавловска. А в Атырау 18 апреля задержали подозреваемых в краже мешков с песком с прибрежных дамб. 19 апреля выяснилось, что задержанные являются волонтерами, которые освобождали проезжую часть от заграждающих ее мешков и грунта.

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