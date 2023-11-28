Труп мужчины обнаружили в центре Актау: полиция арестовала подозреваемых
Фото: Zakon.kz
В Актау полиция арестовала двоих подозреваемых в убийстве мужчины, сообщает Zakon.kz.
"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 106 УК РК. С санкции суда были взяты под арест сроком на два месяца двое мужчин в возрасте 22 и 41 года", – рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области.
15 ноября в центре Актау обнаружили тело 43-летнего мужчины. На вызов выезжала следственно-оперативная группа. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript