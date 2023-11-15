Труп мужчины обнаружили в центре Актау

На место происшествия, где 15 ноября обнаружили в 7 микрорайоне Актау труп, прибыли полицейские, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции региона сообщили, что 15 ноября на пульт дежурного "102" поступил вызов о том, что в 7 микрорайоне возле 3 дома лежит труп мужчины, пишет Lada.kz.

"На вызов выехала следственно-оперативная группа. Обнаружен труп 43-летнего мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – сообщили в ведомстве.

9 октября 2023 года труп девушки нашли на пустыре в Астане. Пользователи Сети писали о том, что 18-летнюю девушку убили и закопали. Полицейские подтвердили, что обнаружено тело девушки, но не уточнили ее возраст и опровергли слух о том, что тело было закопано.