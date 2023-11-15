Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Труп мужчины обнаружили в центре Актау

Труп мужчины обнаружили в центре Актау Фото: скриншот
На место происшествия, где 15 ноября обнаружили в 7 микрорайоне Актау труп, прибыли полицейские, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции региона сообщили, что 15 ноября на пульт дежурного "102" поступил вызов о том, что в 7 микрорайоне возле 3 дома лежит труп мужчины, пишет Lada.kz. 

"На вызов выехала следственно-оперативная группа. Обнаружен труп 43-летнего мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – сообщили в ведомстве.

9 октября 2023 года труп девушки нашли на пустыре в Астане. Пользователи Сети писали о том, что 18-летнюю девушку убили и закопали. Полицейские подтвердили, что обнаружено тело девушки, но не уточнили ее возраст и опровергли слух о том, что тело было закопано.

Читайте также

"Машина помялась, а сын отлетел": школьника сбил автомобиль в Шымкенте
Мать пострадавшего в ДТП школьника пожаловалась на бездействие полиции Шымкента
Жанель Абдрахманова
Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления