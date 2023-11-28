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Астанчанина осудили за перевозку марихуаны

расследование Фото: polisia.kz
46-летний житель столицы приговорен к 3 годам лишения свободы за перевозку марихуаны, сообщает Zakon.kz.

В сентябре 2023 года сотрудники линейного отдела полиции на станции Шу, при проведении оперативно-розыскных мероприятий на перегоне Аспара – Кумозек, в Жамбылской области задержали 46-летнего жителя Астаны, у которого обнаружили марихуану, общим весом 7,2 кг.

По словам замначальника ДП на транспорте Ерлана Жалмагамбета, по факту незаконного хранения, перевозки наркотических средств в особо крупном размере проведено досудебное расследование.

"В ходе следствия установлено, что злоумышленник специально прибыл из Астаны в Шу, собрал с поля Шуского района наркотическое средство и намеревался забрать с собой в столицу. Решением Шуского районного суда, правонарушитель приговорен к 3 годам лишения свободы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года транспортными полицейскими страны было выявлено 381 наркоправонарушение: 30 фактов сбыта, 23 – хранения в особо крупных размерах. Из незаконного оборота изъято свыше 426 кг различных наркотических средств.

Ранее сообщалось, что "полезную для здоровья" кашу из конопли готовил житель Костанайской области.

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