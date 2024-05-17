Восемь человек в Астане осудили за терроризм

Фото: pixabay

Приговором суда восемь жителей Астаны приговорили к лишению свободы сроком от семи до 20 лет за занятие террористической деятельностью, сообщает Zakon.kz.

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