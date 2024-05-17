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Восемь человек в Астане осудили за терроризм

приговор, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 18:15 Фото: pixabay
Приговором суда восемь жителей Астаны приговорили к лишению свободы сроком от семи до 20 лет за занятие террористической деятельностью, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры города, участники террористической группы обсуждали переселение в зону боевых действий в Сирии и необходимость установления теократического строя правления в Казахстане.

"Руководитель этой группы организовал финансирование террористической организации, ведущей боевые действия в Сирии. Государственным обвинителем-прокурором полностью доказана вина осужденных. Прокуратура города Астаны предостерегает граждан от посещения мест и интернет-сайтов, пропагандирующих радикальные идеи в исламе", – говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее политологи высказались об усилении мер против главной угрозы в мире – терроризма.

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