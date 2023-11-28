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Законодательство РК

"Полезную для здоровья" кашу из конопли готовил житель Костанайской области

расследование Фото: polisia.kz
Блюдо из конопли готовил 63-летний житель Костанайской области. Мужчина рассказал, что из этой травы варит кашу, которая "полезна для здоровья". Полицейские направили вещество на экспертизу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, в ходе ОПМ "Правопорядок" в доме подозреваемого в коробке полицейскими обнаружена россыпь вещества растительного происхождения, весом более 500 гр.

Начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 296 УК РК.

"С начала года сотрудниками полиции области из незаконного оборота изъято более 480 кг различных наркотических веществ", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане расширят список запрещенных наркотических и психотропных веществ в медицине.

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