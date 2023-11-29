Вымогательства и разборки: в Павлодарской области задержали участников преступной банды

Семь членов преступной группировки с огнестрельным, травматическим оружием, а также кастетами и битами задержали полицейские Павлодарской области во время спецоперации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

Задержанным от 25 до 35 лет, отмечают в полиции. При обыске у них нашли пять единиц огнестрельного и травматического оружия, кастеты, биты и ножи кустарного производства, а также гранату РГД-5.

Установлено, что все задержанные причастны к пяти эпизодам вымогательства, а также полицейские проверяют причастность членов группировки к хулиганствам с применением оружия и квартирным кражам на территории Павлодарской области.

"Задержано семь членов преступной группы, из которых трое наиболее активных участников водворены в ИВС. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан", – сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

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Ранее сотрудники полиции Алматинской области задержали в Конаеве 32-летнего подозреваемого, который скрывался от правосудия.

