Схему мошенничества в сфере аренды жилья раскрыли в Алматинской области

38-летнюю жительницу Алматинской области подозревают в совершении ряда мошеннических действий в сфере недвижимости, сообщает Zakon.kz.

Полицейские подозревают, что таким способом женщина обманула по меньшей мере 15 человек.

"Бизнес "аренды жилья" женщина поставила на поток. Снимала квартиру. Когда же договор с хозяевами был подписан, пересдавала квартиру "на долгий срок" другим людям. Единственным условием "арендодателя" было внесение задатка либо оплата полной суммы за проживание. А суммы варьировались от 150 до 400 тыс. тенге", – рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапьяев.

Он отметил, что оперативниками подозреваемая была задержана. По факту серии мошенничества зарегистрировано уголовное дело.

Как уточняется, в прошлом задержанная уже была судима за совершение аналогичных преступлений.

Ранее сообщалось, что цены на покупку и аренду жилья в Казахстане повысились.

