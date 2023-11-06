Схему мошенничества в сфере аренды жилья раскрыли в Алматинской области
Фото: polisia.kz
38-летнюю жительницу Алматинской области подозревают в совершении ряда мошеннических действий в сфере недвижимости, сообщает Zakon.kz.
Полицейские подозревают, что таким способом женщина обманула по меньшей мере 15 человек.
"Бизнес "аренды жилья" женщина поставила на поток. Снимала квартиру. Когда же договор с хозяевами был подписан, пересдавала квартиру "на долгий срок" другим людям. Единственным условием "арендодателя" было внесение задатка либо оплата полной суммы за проживание. А суммы варьировались от 150 до 400 тыс. тенге", – рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапьяев.
Он отметил, что оперативниками подозреваемая была задержана. По факту серии мошенничества зарегистрировано уголовное дело.
Как уточняется, в прошлом задержанная уже была судима за совершение аналогичных преступлений.
Ранее сообщалось, что цены на покупку и аренду жилья в Казахстане повысились.
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