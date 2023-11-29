Торговала младенцами в Алматы: экс-сотруднице ЗАГСа вынесли приговор

В Алматы торговали новорожденными детьми. Сегодня, 29 ноября 2023 года, в суде города рассказали об апелляции приговора членам преступной группы по торговле детьми, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что апелляция оставила в силе приговор в отношении 7 лиц, занимавшихся торговлей новорожденными детьми.

Ранее приговором первой инстанции подсудимые признаны виновными в купле-продаже и дарении несовершеннолетних детей в составе преступной группы (ст. 28, ст. 135 УК), создании и руководстве организованной группой (ст. 262 УК) и неоднократном изготовлении поддельных документов (ст. 385 УК).

Согласно данным приговора, с 2018 года по март 2022 года А. (бывшая работница ЗАГСа) совершила самостоятельно 4 эпизода купли-продажи и иных сделок с детьми.

"А. создала преступную группу, в которую вошли С. и Е., (безработные) и неустановленная женщина Э. Цель указанной преступной группы заключалась в получении дохода путем совершения сделок купли-продажи и иных сделок в отношении новорожденных детей". Пресс-служба суда Алматы

Также отмечено, что в обязанности А. входило общее руководство преступной группой, а также изготовление свидетельств о рождении. В обязанности С., Е. и неустановленной женщины Э. входили переговоры и поиски лиц, готовых отказаться от своих новорожденных детей, и лиц, которые изъявляли желание приобрести новорожденных детей для усыновления, получение денежных средств и последующая передача их А.

"Г., Б., М. и Н. участвовали каждый по одному эпизоду сделок купли-продажи в отношении новорожденных детей и не входили в преступную группу. Всего по делу имело место совершение сделок купли-продажи и дарения в отношении 12 новорожденных детей. Кроме того, Б. обвинялся в мошенничестве, то есть хищении денег путем обманного оформления кредита на сумму около 1 000 000 тенге на имя потерпевшей". Пресс-служба суда Алматы

Также судом установлено, что сожители Г. и Б. добровольно отказались от продажи своего новорожденного ребенка, но А. и неустановленная женщина Э. обманным способом забрали у них ребенка и совершили с ним сделку купли- продажи.

Необходимо отметить, что органом уголовного преследования в ходе досудебного расследования в отношении матерей, отказавшихся от детей, и лиц, которые приобрели этих детей для собственного усыновления, уголовные дела были прекращены по ст. 65 УК за деятельным раскаянием.

Подсудимые женщины М. 1956 г.р. – возраста 67 лет и Н. 1953 г.р. – возраста 70 лет участвовали в одном эпизоде передачи безвозмездно ребенка, от которого мать отказалась после родов, лицам, желавшим усыновить данного ребенка. Данные подсудимые М. и Н. вину признали полностью, сотрудничали со следствием и просили освободить их от уголовной ответственности за деятельным раскаянием.

"В суде прокурор поддержал обвинение по всем эпизодам обвинения и просил суд назначить всем подсудимым от 9 до 16 лет лишения свободы". Пресс-служба суда Алматы

Подсудимые А., С. и Е. признали вину частично и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Г. и Б. – признали вину частично, указали, что отказались от совершения преступления и не собирались отдавать ребенка, просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

М. и Н. – признали вину полностью и просили прекратить дело по ст. 65 УК за деятельным раскаянием, либо без лишения свободы.

Решение суда

Приговором суда А., С. и Е. признаны виновными по всем предъявленным обвинениям совершения сделок в отношении несовершеннолетних в составе преступной группы и осуждены:

А. – к 14 годам лишения свободы, С. и Е. – к 12 годам лишения свободы каждый.

А. по 6 из 11 эпизодов обвинения по ст. 385 ч. 1 и 2 УК (подделка документов) оправдана за недоказанностью наличия состава уголовного правонарушения.

Г. и Б. – признаны невиновными по ст.135 ч. 2 п. 1 УК и оправданы за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Б. признан виновным по ст. 190 ч. 1 УК (небольшой тяжести) с назначением наказания в виде 1 года ограничения свободы и освобожден от его отбывания в связи с отбытием согласно правилам зачета срока содержания под стражей в срок наказания.

М. и Н. – признаны виновными и освобождены от уголовной ответственности по ст. 65 УК за деятельным раскаянием.

"В местные управления образования направлено частное постановление об определении судьбы незаконно усыновленных детей согласно действующем законодательству". Пресс-служба суда Алматы

27 ноября 2023 года начальник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов рассказал о попытках торговли новорожденными в Алматинской области и Шымкенте. В целом, по его данным, в Казахстане с начала года полицией зарегистрировано 124 преступления данной категории. Из них 27 – по факту торговли людьми, в том числе несовершеннолетними – 22.