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Рабочего насмерть придавило автопогрузчиком в Акмолинской области: начато расследование

На рабочего упал автопогрузчик: полиция расследует гибель рабочего на предприятии в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 11:29 Фото: pixabay
Полицейские начали досудебное расследование по факту гибели рабочего на предприятии в Акмолинской области, на которого, по предварительной версии, упал автопогрузчик, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Акмолинской области, 8 августа в Управление полиции Кокшетау поступило сообщение от фельдшера станции медицинской скорой помощи о том, что на одном из предприятий скончался 37-летний житель Зерендинского района.

"В ходе предварительного следствия установлено, что при ремонтных работах на мужчину упал автопогрузчик", – уточнили в ведомстве.

В Управлении полиции по данному факту начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится заключение государственного инспектора труда.

В Уральске следственный судья городского суда скоропостижно умер прямо на рабочем месте. Семья погибшего мужчины обратилась в суд за справедливостью и выиграла процесс.

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