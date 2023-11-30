Пожар в хостеле Алматы: стали известны подробности о состоянии пострадавших

Четверо пострадавших при пожаре в хостеле в Алматы обратились в городскую больницу скорой неотложной медицинской помощи. Одну женщину госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Алматы, по состоянию на 10:20 30 ноября в городскую больницу скорой неотложной медицинской помощи обратились четверо пострадавших при пожаре в хостеле по ул. Ади Шарипова.

Одну женщину 1996 года рождения госпитализировали. У нее диагностировали отравление продуктами горения. Пострадавшая находится в стабильном состоянии средней степени тяжести.

Еще трех пациентов после оказания всей необходимой медпомощи отправили на амбулаторное лечение.

"Из этих трех пациентов одна иностранка, студентка из Индии 1999 года рождения, после проведения первичной хирургической обработки ран была направлена на амбулаторное лечение", – сообщили в Упрздраве.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь в полном объеме, в том числе психологическую. На месте пожара работали семь бригад "скорой помощи".

Пожар в хостеле Almaty Hostel по ул. Ади Шарипова в Алматы произошел ранним утром 30 ноября. В результате инцидента погибли 13 человек. Среди них, по предварительной информации, есть иностранцы. Хостел открыли полтора месяца назад, незаконно переоборудовав подвальное помещение.