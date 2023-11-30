Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пожар в хостеле Алматы: стали известны подробности о состоянии пострадавших

Пожар в хостеле Алматы, стали известны подробности о состоянии пострадавших Фото: Zakon.kz
Четверо пострадавших при пожаре в хостеле в Алматы обратились в городскую больницу скорой неотложной медицинской помощи. Одну женщину госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Алматы, по состоянию на 10:20 30 ноября в городскую больницу скорой неотложной медицинской помощи обратились четверо пострадавших при пожаре в хостеле по ул. Ади Шарипова.

Одну женщину 1996 года рождения госпитализировали. У нее диагностировали отравление продуктами горения. Пострадавшая находится в стабильном состоянии средней степени тяжести. 

Еще трех пациентов после оказания всей необходимой медпомощи отправили на амбулаторное лечение.

"Из этих трех пациентов одна иностранка, студентка из Индии 1999 года рождения, после проведения первичной хирургической обработки ран была направлена на амбулаторное лечение", – сообщили в Упрздраве.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь в полном объеме, в том числе психологическую. На месте пожара работали семь бригад "скорой помощи".

Пожар в хостеле Almaty Hostel по ул. Ади Шарипова в Алматы произошел ранним утром 30 ноября. В результате инцидента погибли 13 человек. Среди них, по предварительной информации, есть иностранцы. Хостел открыли полтора месяца назад, незаконно переоборудовав подвальное помещение.

Читайте также

Установлены личности всех погибших при пожаре в алматинском хостеле
Установлены личности всех погибших при пожаре в алматинском хостеле
Пожар в хостеле Алматы: открыта горячая линия
Пожар в хостеле Алматы: открыта горячая линия
При пожаре в хостеле в Алматы погибли граждане Узбекистана и России
Досаев: При пожаре в алматинском хостеле погибли граждане Узбекистана и России
Никита Дробны
Алматы Пожар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Наконец-то вы вместе": жена Али Окапова опубликовала фото с мужем
"Наконец-то вы вместе": жена Али Окапова опубликовала фото с мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: