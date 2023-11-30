Пожар в хостеле Алматы: подвал незаконно переоборудовали в хостел
Фото: Zakon.kz
Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев рассказал, что подвальное помещение без целевого назначения запрещено переоборудовать, сообщает Zakon.kz.
Он также отметил, что автоматическая пожарная сигнализация была в хостеле и она работала на момент прибытия пожарных.
"Первичных средств пожаротушения я не видел на месте", – рассказал начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.
Со слов администратора, данный хостел работал 1,5 месяца.
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"Но у нас на учете он не стоял", – отметил Нурлан Атыгаев.
По его словам, в хостеле проживали казахстанцы и иностранцы – граждане Узбекистана и Пакистана.
"30 ноября в 5:33 поступило сообщение о том, что произошло возгорание в Almaty Hostel. Ориентировочно в хостеле проживали 72 человека. 59 человек эвакуировались сами. Погибли – 13. Личности погибших устанавливает следственно-оперативная группа. Причина пожара также устанавливается", – рассказал он.
Также на месте находится аким города Ерболат Досаев.
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Ранним утром 30 ноября в Алматы загорелся хостел по улице Ади Шарипова. На данный момент известно о 13 погибших. Двух человек госпитализировали с отравлением угарным газом.
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