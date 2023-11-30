Досаев: При пожаре в алматинском хостеле погибли граждане Узбекистана и России
Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что среди погибших в результате пожара в хостеле по ул. Шарипова есть иностранные граждане. Об этом он заявил, посетив место происшествия утром 30 ноября.
"Есть гражданин Республики Узбекистан, подтвержденный, и гражданин Республики Саха (Российская Федерация)", – сказал Ерболат Досаев, отвечая на вопрос журналистов о погибших в результате пожара иностранцах.
Аким Алматы подчеркнул, что по действующим правовым нормам размещение постояльцев на цокольных этажах запрещено. В подвалах можно обустраивать только кухни, склады и прочие вспомогательные помещения. Правоохранительные органы сейчас разбираются в причинах этого нарушения закона.
Ерболат Досаев подчеркнул, что акимат принял все меры для поддержки пострадавших и эвакуированных постояльцев хостела. Районный акимат предоставил им временное жилье и организовал питание.
Пожар в хостеле по ул. Ади Шарипова в Алматы произошел ранним утром 30 ноября и унес жизни 13 человек. В больницу за медицинской помощью обратились еще четыре человека, одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Студентов в сгоревший хостел централизованно не заселяли.
По факту пожара возбудили и расследуют уголовное дело по ст. 292 УК РК.