Досаев: При пожаре в алматинском хостеле погибли граждане Узбекистана и России

Аким Алматы Ерболат Досаев, посетивший место пожара в хостеле на ул. Ади Шарипова, подтвердил, что среди погибших в результате инцидента есть иностранцы. Сейчас известно о гибели граждан Узбекистана и РФ, сообщает Zakon.kz.

Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что среди погибших в результате пожара в хостеле по ул. Шарипова есть иностранные граждане. Об этом он заявил, посетив место происшествия утром 30 ноября.

"Есть гражданин Республики Узбекистан, подтвержденный, и гражданин Республики Саха (Российская Федерация)", – сказал Ерболат Досаев, отвечая на вопрос журналистов о погибших в результате пожара иностранцах.





Аким Алматы подчеркнул, что по действующим правовым нормам размещение постояльцев на цокольных этажах запрещено. В подвалах можно обустраивать только кухни, склады и прочие вспомогательные помещения. Правоохранительные органы сейчас разбираются в причинах этого нарушения закона.

Ерболат Досаев подчеркнул, что акимат принял все меры для поддержки пострадавших и эвакуированных постояльцев хостела. Районный акимат предоставил им временное жилье и организовал питание.

Пожар в хостеле по ул. Ади Шарипова в Алматы произошел ранним утром 30 ноября и унес жизни 13 человек. В больницу за медицинской помощью обратились еще четыре человека, одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Студентов в сгоревший хостел централизованно не заселяли.

По факту пожара возбудили и расследуют уголовное дело по ст. 292 УК РК.