#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
461.26
542.58
6.18
Мир

Мать и дочь из Австралии обвинили в покупке рабыни за 10 тысяч долларов в Сирии

руки, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 15:54 Фото: magnific
Двух гражданок Австралии обвинили в преступлениях, связанных с рабством на территории Сирии, находившейся под контролем террористической организации "Исламское государство". По версии следствия, одна из женщин купила рабыню за 10 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

53-летняя Кавсар Ахмад, также известная как Аббас, и ее 31-летняя дочь Зейнаб Ахмад предстали перед судом в Мельбурне. Их арестовали сотрудники контртеррористической группы в аэропорту города.

Следствие утверждает, что в 2014 году женщины вместе с семьей отправились в Сирию и сознательно удерживали рабыню в своем доме. По данным полиции, Кавсар Ахмад участвовала в покупке женщины за 10 тысяч долларов.

Во время короткого заседания в суде Мельбурна обвиняемые не подавали ходатайство об освобождении под залог. Как ожидается, Зейнаб Ахмад подаст такое прошение 4 июня, а Кавсар Ахмад – 16 июня, пишет The Guardian 11 мая 2026 года.

Адвокат Кавсар Ахмад Питер Моррисси заявил, что в деле могут возникнуть дополнительные вопросы, которые повлияют на дальнейшее рассмотрение вопроса о залоге.

Женщины не выступали в суде и не заявляли о признании или непризнании вины. После заседания их оставили под стражей.

Федеральная полиция Австралии считает, что преступления связаны с терроризмом, и намерена выступить против освобождения обвиняемых под залог.

Согласно материалам дела, Кавсар Ахмад обвиняют в умышленном осуществлении полномочий, связанных с правом собственности на человека, а также в участии в работорговле. Аналогичные обвинения предъявлены и ее дочери.

По версии следствия, преступления происходили с июня 2017-го по ноябрь 2018 года в нескольких населенных пунктах сирийской провинции Дейр-эз-Заур.

Ранее в Австралии 13-летнюю девочку обвинили в 109 преступлениях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
10 тысяч пончиков украла жительница Австралии
21:49, 30 ноября 2023
10 тысяч пончиков украла жительница Австралии
военный
10:50, 07 мая 2026
Двух израильтян обвинили в использовании секретной информации для ставок
В Австралии ищут доктора за 400 тысяч долларов в месяц
04:14, 30 марта 2025
Зарплату более 400 тысяч долларов предлагают врачу в отдаленном городе Австралии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский бокс
16:03, Сегодня
Японка лишила боксёршу из Казахстана финала чемпионата Азии
Данилина в Риме первый матч
16:02, Сегодня
Невероятный сюжет случился в матче лучшей парницы Казахстана на топ-турнире в Риме
Шон Стрикленд
15:51, Сегодня
Шон Стрикленд установил рекорд UFC после шокирующей победы над Хамзатом Чимаевым
Казахстанка вышла в финал ЧА в Ташкенте
15:20, Сегодня
Казахстанская боксёрша поборется за "золото" чемпионата Азии в Ташкенте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: