Мать и дочь из Австралии обвинили в покупке рабыни за 10 тысяч долларов в Сирии

Двух гражданок Австралии обвинили в преступлениях, связанных с рабством на территории Сирии, находившейся под контролем террористической организации "Исламское государство". По версии следствия, одна из женщин купила рабыню за 10 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

53-летняя Кавсар Ахмад, также известная как Аббас, и ее 31-летняя дочь Зейнаб Ахмад предстали перед судом в Мельбурне. Их арестовали сотрудники контртеррористической группы в аэропорту города.

Следствие утверждает, что в 2014 году женщины вместе с семьей отправились в Сирию и сознательно удерживали рабыню в своем доме. По данным полиции, Кавсар Ахмад участвовала в покупке женщины за 10 тысяч долларов.

Во время короткого заседания в суде Мельбурна обвиняемые не подавали ходатайство об освобождении под залог. Как ожидается, Зейнаб Ахмад подаст такое прошение 4 июня, а Кавсар Ахмад – 16 июня, пишет The Guardian 11 мая 2026 года.

Адвокат Кавсар Ахмад Питер Моррисси заявил, что в деле могут возникнуть дополнительные вопросы, которые повлияют на дальнейшее рассмотрение вопроса о залоге.

Женщины не выступали в суде и не заявляли о признании или непризнании вины. После заседания их оставили под стражей.

Федеральная полиция Австралии считает, что преступления связаны с терроризмом, и намерена выступить против освобождения обвиняемых под залог.

Согласно материалам дела, Кавсар Ахмад обвиняют в умышленном осуществлении полномочий, связанных с правом собственности на человека, а также в участии в работорговле. Аналогичные обвинения предъявлены и ее дочери.

По версии следствия, преступления происходили с июня 2017-го по ноябрь 2018 года в нескольких населенных пунктах сирийской провинции Дейр-эз-Заур.

Ранее в Австралии 13-летнюю девочку обвинили в 109 преступлениях.