Грузовик вспыхнул на трассе в Жамбылской области
Фото: pixabay
9 июня в Жамбылской области на 145 км трассы Алматы – Ташкент загорелся грузовой автомобиль, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, огонь охватил грузовой отсек, где находилась бытовая техника. Спасатели локализовали пожар.
Известно, что пострадавших нет. Причина устанавливается.
"МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номерам 112", – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пожар тушат столичные спасатели на площадке LRT.
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