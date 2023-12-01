Жителя Туркестанской области объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

28-летнего жителя Туркестанской области объявили в международный розыск после того, как он записал видео с оскорблениями по национальному признаку, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области 1 декабря, при мониторинге Сети полиция обнаружила видеозапись, на которой мужчина грубо высказывался в адрес одной из национальностей и разжигал рознь между представителями казахского и узбекского народов. Видеообращение он опубликовал в соцсетях.

Полицейские оперативно установили личность мужчины. Им оказался 28-летний житель Туркестанской области, который сейчас находится за границей.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 174 УК РК – разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Подозреваемый объявлен в международный розыск", – сообщили в пресс-службе регионального ДП.

После того, как на видеозапись обратила внимание полиция, мужчина опубликовал еще один ролик, в котором признал свою неправоту и попросил прощения у народа Казахстана. Но правоохранительные органы уже ведут в его отношении досудебное расследование.

Ч. 1 ст. 174 УК РК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.

Ранее жителя Караганды задержали за призыв убивать русских в Казахстане.