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Казахстанца и его подельника подозревают в совершении разбоя в Кыргызстане

Казахстанца и его подельника подозревают в совершении разбоя в Кыргызстане Фото: МВД Кыргызстана
По данным следствия, 29 ноября в дом ворвались двое мужчин в камуфляжной форме и масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием. Происшествие случилось в Ошской области. По делу о разбое проходит гражданин Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Кыргызстана, в дом жителя Анаровского айылного округа Араванского района проник казахстанец и его подельник, пишет Kaktus Media. 

"В доме в это время находились 61-летний глава семейства, его дочь, сноха и другие гости. Нападавшие, угрожая им расправой, связали всех и стали требовать деньги и ценные вещи. Обнаружив сейф, злоумышленники предприняли попытку вскрытия, но сломали ключи".  Министерство внутренних дел Кыргызстана

Злоумышленники оставили сейф и скрылись, забрав деньги, шесть телефонов различных марок и другие вещи.

По данному факту Араванским РОВД возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Расследовали преступление сотрудники районного ОВД, УВД Ошской области и Главного управления уголовного розыска МВД. Недалеко от трассы в камышах на выезде из Араванского района они обнаружили вещи, принадлежащие подозреваемым.

Казахстанец и его подельник подозреваются в совершении разбоя в Ошской области

Фото: МВД Кыргызстана

Задержать их удалось в Бишкеке. Подозреваемые - ранее судимый гражданин Кыргызстана 1985 года рождения и гражданин Казахстана, житель Алматы 1987 года рождения. 

"Принимаются меры к задержанию других лиц, причастных к разбойному нападению. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия", – сообщили в ведомстве. 


В августе 2023 года троих граждан Таджикистана задержали в Алматы по подозрению в разбойном нападении. Мигрантов из Таджикистана подозревали в том, что они проникли в квартиру жительницы Алматы, украли у нее золото и телефон. В одном из нападавших женщина узнала знакомого своей матери. 

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