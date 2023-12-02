Казахстанца и его подельника подозревают в совершении разбоя в Кыргызстане
По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Кыргызстана, в дом жителя Анаровского айылного округа Араванского района проник казахстанец и его подельник, пишет Kaktus Media.
"В доме в это время находились 61-летний глава семейства, его дочь, сноха и другие гости. Нападавшие, угрожая им расправой, связали всех и стали требовать деньги и ценные вещи. Обнаружив сейф, злоумышленники предприняли попытку вскрытия, но сломали ключи". Министерство внутренних дел Кыргызстана
Злоумышленники оставили сейф и скрылись, забрав деньги, шесть телефонов различных марок и другие вещи.
По данному факту Араванским РОВД возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Расследовали преступление сотрудники районного ОВД, УВД Ошской области и Главного управления уголовного розыска МВД. Недалеко от трассы в камышах на выезде из Араванского района они обнаружили вещи, принадлежащие подозреваемым.
Фото: МВД Кыргызстана
Задержать их удалось в Бишкеке. Подозреваемые - ранее судимый гражданин Кыргызстана 1985 года рождения и гражданин Казахстана, житель Алматы 1987 года рождения.
"Принимаются меры к задержанию других лиц, причастных к разбойному нападению. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия", – сообщили в ведомстве.
В августе 2023 года троих граждан Таджикистана задержали в Алматы по подозрению в разбойном нападении. Мигрантов из Таджикистана подозревали в том, что они проникли в квартиру жительницы Алматы, украли у нее золото и телефон. В одном из нападавших женщина узнала знакомого своей матери.