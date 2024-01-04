Более 250 млн украли при строительстве двух домов в Талдыкоргане

Свыше 250 миллионов тенге украли при акимате при строительстве двух многоквартирных жилых домов в Талдыкоргане. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жетысуской области.

"Должностное лицо отдела строительства Талдыкоргана по предварительному сговору с подрядчиком совершили хищение в особо крупном размере путем подписания фиктивных актов о проделанной работе на сумму свыше 250 млн тенге". Пресс-служба прокуратуры Жетысуской области

Также отмечено, что приговором суда трое подсудимых, в том числе сотрудник акимата, признаны виновными по ст. 189 ч. 4 п. 2 Уголовного кодекса осуждены к 7 годам лишения свободы.

"Приговор не вступил в законную силу", – заключили в надзорном органе.

Ранее стало известно, что в Казахском национальном аграрном исследовательском университете установлены факты хищения бюджетных средств путем фиктивного посева семян и обработки мест посева.