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Более 250 млн украли при строительстве двух домов в Талдыкоргане

Более 250 млн украли при строительстве двух домов в Талдыкоргане Фото: пресс-служба акимата Алматы
Свыше 250 миллионов тенге украли при акимате при строительстве двух многоквартирных жилых домов в Талдыкоргане. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жетысуской области.
"Должностное лицо отдела строительства Талдыкоргана по предварительному сговору с подрядчиком совершили хищение в особо крупном размере путем подписания фиктивных актов о проделанной работе на сумму свыше 250 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Жетысуской области

Также отмечено, что приговором суда трое подсудимых, в том числе сотрудник акимата, признаны виновными по ст. 189 ч. 4 п. 2 Уголовного кодекса осуждены к 7 годам лишения свободы.

"Приговор не вступил в законную силу", – заключили в надзорном органе.

Ранее стало известно, что в Казахском национальном аграрном исследовательском университете установлены факты хищения бюджетных средств путем фиктивного посева семян и обработки мест посева.

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Анастасия Московчук
Жетысуская область Талдыкорган
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