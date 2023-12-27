Астанчанин "напал" на теплую остановку
Фото: скриншот видео
В Астане полицейские привлекли к ответственности пьяного мужчину, "напавшего" на теплую остановку, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в столичном департаменте полиции 27 декабря 2023 года.
"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в нетрезвом состоянии повредил стекло остановочного павильона. По данному факту установлен 21-летний житель города", – говорится в сообщении.
В ДП Астаны уточнили, что в отношении нарушителя возбуждено административное производство:
- по ч. 1 ст. 440 КоАП РК, с наложением административного взыскания в виде штрафа 5 МРП,
- по ч. 1 ст. 147-1 КоАП РК.
"Мужчине грозит штраф или до 15 суток адмареста. Он помещен в комнату временного задержания".Пресс-служба ДП Астаны
Материалы дела полицейские направили в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.
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