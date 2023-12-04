Назначения в Администрации президента, коррупция в судах Алматинской области

Назначения в Администрации президента Казахстана. Трех судей подозревают в коррупции в Алматинской области. Главное за 4 декабря 2023 года в обзоре Zakon.kz.

Математик получил должность в Администрации президента

Известный казахстанский математик Ержан Сейткулов получил должность заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов в Администрации президента РК.

Также распоряжением президента Гани Утенович Тилеубеков, занимавший пост заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов АП РК, освобожден от должности.

Судьи и коррупция

Трех судей в Алматинской области подозревают в коррупции. По версии следствия, они получали взятки за переквалификацию дел и изменение принудительных мер по делам о тяжких преступлениях.

Супругам-журналистам Северным вынесли приговор в Алматы

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы завершилось главное судебное разбирательство по резонансному делу супругов-журналистов Северных. 60-летнего Владимира и 44-летнюю Наргиз обвиняли в вымогательстве 15 миллионов тенге у актауской предпринимательницы Зареты Фаталиевой и 200 тысяч тенге у алматинского бизнесмена Дмитрия Дремасова. Приговор в отношении супругов огласил судья Еркин Майшинов. С приговором подробнее можно ознакомиться по ссылке.

Престижная премия и Димаш Кудайбергенов

Именитый казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген удостоился престижной премии Karić brothers award во время выступления в Сербии. Радостной новостью с поклонниками поделился в своих социальных сетях сам артист. Димаш Кудайберген опубликовал фото с орденом на груди.

Генпрокурор высказался о трагедии в шахте Костенко

Генеральная прокуратура рассмотрела депутатский запрос относительно ситуации, связанной с АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) и несовершенством системы обеспечения безопасных условий труда. Берик Асылов рассказал, что в настоящее время по фактам последних аварий на шахтах АМТ проводятся досудебные расследования по части 3 статьи 277 УК РК (нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ), которые находятся на контроле прокуратуры. По его словам, подобные трагедии являются следствием ненадлежащего отношения ответственных лиц к безопасности работников, а также сформировавшегося ряда различных факторов, в том числе связанных с недостаточным правовым регулированием и государственным контролем.

Бюджет Алматы на 2024 год

Подготовлено решение маслихата Алматы "О бюджете города Алматы на 2024-2026 годы".

Так, предлагается утвердить бюджет города Алматы на 2024–2026 годы, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

доходы – 1 563 006 305 тысяч тенге.

затраты – 1 544 309 620 тысяч тенге.

В Казахстане планируют изменить подходы к нормотворчеству

Министерство юстиции разработало Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества".

В частности, в документе указывается на сложность языка законов и его непонимание субъектами правоприменения, разночтения текстов НПА казахского с русским языком, различие процедур по подготовке законопроектов для субъектов законодательной инициативы, отсутствие требований и критериев к объединению и систематизации норм в кодексы и консолидированные законы и ряд других проблем.

В Казахстане установили сроки проведения учета сайгаков

Приказом МЭПР от 28 ноября 2023 года внесены изменения в Инструкцию по проведению учета видов животных на территории Республики Казахстан. В частности, в Инструкцию по проведению учета видов животных добавлены сайгаки.

Предусматривается, что их учет необходимо проводить с 20 марта по 1 мая (весенний), а также с 1 сентября по 30 ноября (осенний).

Всего в этом списке 39 видов животных, включая лосей, фазанов, куропаток, сурков, снежных барсов, архаров, рысей, зацев, белок и т.д.

Новый международный терминал аэропорта Алматы

Международный терминал аэропорта Алматы планируют открыть раньше заявленного срока – уже в начале летнего сезона 2024 года. Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой сообщил, что новый терминал готов на 80%. Внутри уже завершены отделочные работы: залит пол, закончен потолок, помещение терминала полностью остеклили.

Казахстанская пара выиграла чемпионат мира по спортивным танцам

В Астане впервые прошло мировое первенство по десяти танцам среди молодежи, где медаль высшей пробы завоевали казахстанцы Нейдас Ленкитис и Тамара Беленькая.

Наша пара не имела себе равных по итогам выступления в десяти различных видах танцев, в конкуренции с представителями из 27 стран Европы и Азии.

Кроме того, казахстанская конькобежка Инесса Шумекова стала чемпионкой второго этапа юниорского Кубка мира в Италии, завоевав золотую медаль на дистанции 1000 метров.

Помимо "золота" Шумекова заработала также еще и серебряную медаль итальянских состязаний в забеге на 500 метров.

Мир

Вулкан Мерапи начал извергаться в воскресенье 3 декабря. В это время на его склонах находились около 75 туристов и альпинистов, которые начали восхождение на вершину высотой 2910 метров в субботу. После извержения спасатели обнаружили 11 тел погибших, еще как минимум 12 человек до сих пор не могут найти.

В Кыргызстане торговцы вышли на митинг против отмены патентов на торговлю и использования внедрения контрольно-кассовых машин.

73-летнего американского дипломата Мануэля Роху, который раньше был послом США в Боливии, задержали в штате Флорида по подозрению в шпионаже. По версии следствия, он работал на кубинскую разведку и тайно продвигал интересы Кубы в Латинской Америке.

В Венесуэле успешно прошел референдум о признании суверенитета над так называемым штатом Эссекибо – богатой природными ископаемыми территорией площадью 159,5 тыс. км², которая занимает две трети соседней республики Гайаны.