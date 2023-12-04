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Кровавые разборки и голый мужчина на площадке: соседи возмущены беспорядками в съемной квартире

Кровавые разборки и голый мужчина на площадке: соседи возмущены беспорядками в съемной квартире Фото: скриншот видео
В Актау жители одного из ЖК устали от беспорядков, регулярно возникающих в квартире, сдающейся в аренду, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, 3 декабря днем в одном из подъездов жилого комплекса произошла драка с поножовщиной.

Жильцы дома предоставили видео с камер, на которых запечатлен момент разбирательств. На кадрах видно, как обнаженный мужчина убегает от другого. Затем один из них возвращается в крови. По словам жителей дома, подобные инциденты происходят в съемной квартире уже целый год.


"Эти беспорядки длятся уже целый год. В нашем доме риэлторская компания сдает квартиру, и в доме творится полный ужас – наркоманы, которые сломали все розетки в поисках закладок. Постоянно ломают входную дверь. В этой квартире постоянные тусовки, там же и женщин с низкой социальной ответственностью снимают. Во дворе и в квартире происходят постоянно пьяные драки. Вчера голый мужчина бегал по дому, а за ним гнался второй с ножом. В итоге весь дом в крови, приезжала полиция и две кареты скорой помощи, – жалуются жители дома.

Жильцы утверждают, что неоднократно обращались в данное риэлторское агентство, но им было сказано, что у компании много квартир в городе, а жалобы поступают только от жильцов этого дома.

В департаменте полиции региона прокомментировали происшествие, которое случилось накануне в подъезде данного жилого дома.

По данным полиции, 3 декабря 2023 года около 16:30 на пульт дежурного "102" поступил вызов по адресу 10 микрорайон 11 дом о том, что мужчина просит помощи.

"На вызов выехал участковый инспектор полиции. Как выяснилось, двое мужчин были в состоянии алкогольного опьянения и между ними произошел конфликт. Друг к другу они претензий и заявлений не имеют. В отношении 27 и 47-летних мужчин составлены административные протоколы по части 1 статьи 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения)", – сообщили в полиции.

В полиции также отметили, что по факту аренды данной квартиры в департамент государственных доходов было направлено уведомление для проверки.

Ранее редакция Zakon.kz рассказывала, что делать, если шумят соседи. 

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Анастасия Стативкина
Актау
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