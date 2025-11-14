#АЭС в Казахстане
Происшествия

Нетрезвый водитель лишил жизни двух человек: суд вынес приговор в Жамбылской области

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 18:43 Фото: Zakon.kz
На трассе Шолдала – Тараз в Жамбылском районе водитель совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которое стало причиной гибели двух мужчин, сообщает Zakon.kz.

14 ноября 2025 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении водителя по ч. 4 ст. 345-1 УК РК "по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц".

Судом установлено, что в июне текущего года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной Toyota Camry 55, нарушил правила и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с иномаркой Mitsubishi Pajero. В результате аварии пассажир Toyota скончался на месте, а его коллега умер в реанимационном отделении больницы.

"Вина подсудимого доказана показаниями сторон, заключениями экспертов и другими материалами дела. Прокурор просил назначить подсудимому пять лет лишения свободы с пожизненным запретом на право управления транспортным средством", – отмечается в материалах суда.

Подсудимый признал свою вину полностью, но потерпевшая сторона его не простила и попросила суд назначить наказание в рамках закона.

"Санкция ч. 4 ст. 345-1 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Но суд признал в качестве смягчающих обстоятельств чистосердечное раскаяние и полное признание вины", – озвучили на заседании СМСпУД Жамбылской области.

При этом категория данной статьи в соответствии со ст. 11 УК относится к преступлениям средней тяжести, совершенным по неосторожности. В соответствии со ст. 55 ч. 2 п.1 УК РК "Совершение преступления средней тяжести при наличии смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств срок или размер основного вида наказания не может превышать половины".

Решением суда гражданин С. признан виновным по ч. 4 ст. 345-1 УК РК и ему назначено лишение свободы сроком на пять лет с пожизненным запретом на право управления транспортным средством.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Жамбылской области произошла другая трагедия. После инцидента с автомобилем подростка нашли мертвым в сарае.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
