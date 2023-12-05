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В Алматы пятые сутки ищут пропавшего мужчину

В Алматы пятые сутки ищут пропавшего мужчину Фото: pixabay
34-летнего Тимура Попова из Алматы разыскивают пятые сутки. В полиции Zakon.kz заявили, что в настоящее время изучают его образ жизни и близкое окружение.

Информация о розыске появилась на странице @kogam_almaty в Instagram.

Как отмечено в сообщении, Попов пропал 29 ноября 2023 года. Он вышел из дома по проспекту Назарбаева в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.

Был одет в темную куртку, синие джинсы и желтые ботинки.

"Всем, кто располагает какой-то информацией о местонахождении мужчины просят связаться по номеру: +7-702-712-79-22".

В департаменте полиции города заявили, что управление полиции Медеуского района завело розыскное дело.

"Сотрудниками оперативных подразделений проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения гражданина Попова. Изучается его образ жизни и близкое окружение".Пресс-служба ДП Алматы

Приметы пропавшего Тимура Попова следующие: рост 183 сантиметра, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие, есть залысины, носит бороду.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте родители искали сына два года. Его нашли полицейские на одном из строительных объектов в Алматы.

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Анастасия Московчук
ДП Алматы Алматы
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