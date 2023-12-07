Пропавшего девять дней назад мужчину в Алматы нашли мертвым
Фото: пресс-служба МВД РК
34-летнего без вести пропавшего Тимура Попова из Алматы нашли мертвым. В городской полиции Zakon.kz заявили, что все обстоятельства выясняются.
В ведомстве напомнили, что Попов ушел из дома 29 ноября 2023 года.
Поисковая группа установила маршрут передвижения мужчины: как оказалось, он на такси доехал до Талгара.
"Сегодня, 7 декабря, в 11:00 сотрудниками полиции было проведено обследование русла реки Талгарка, что в 1,5 км от места подачи сигнала с телефона "SOS" своей супруге. В результате в воде обнаружено тело без вести пропавшего мужчины".Пресс-служба ДП Алматы
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
"Другие обстоятельства устанавливаются".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
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О розыске Попова сообщалось еще 5 декабря 2023 года.
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